МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Некоторые круизные лайнеры, оказавшиеся в портах Израиля в момент начала военного конфликта, были вынуждены прервать стоянку досрочно и поменять маршруты, пришлось изменить планы и российским туристам, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Росавиация ограничит ночные вылеты в Израиль до 16 октября

"В связи с началом нового конфликта на Ближнем Востоке ряд круизных компаний, которые заходили в Израиль во время круизов по Средиземному морю, были вынуждены срочно покинуть его порты… Сложившаяся ситуация коснулась и российских туристов, которые планировали путешествие по программе "Солнечное Средиземноморье" на лайнере MSC Musica круизной компании MSC Cruises", — сообщили в ассоциации.

В целях безопасности пассажиров и команды лайнера маршрут круиза был изменен, рассказали в АТОР со ссылкой на экспертов туроператора PAC Group, который является генеральным представителем MSC Cruises и Explora Journeys на территории России и ряда стран СНГ.

"По техническим причинам пришлось отменить и заход в порт Кушадасы (Турция) 10 октября, оттуда лайнер должен был отправиться в Хайфу. Так как именно этот порт наиболее популярен как точка начала круиза у российских туристов, для них это означает фактически отмену круиза. Компания MSC компенсирует им стоимость тура, а лайнер MSC Musica направлен в Анталью", — сообщает АТОР.

В ассоциации уточнили, что туристы, которые должны были сойти с лайнера в Кушадасы 10 октября, завершат свой круиз 12 октября в порту Антальи.

"Для тех, кто бронировал в PAC Group круиз с авиаперелетом, будут организованы обратные вылеты. Информация о возможных изменениях в следующих круизах будет известна в ближайшее время – программа "Солнечное Средиземноморье" запланирована до конца октября", — добавили в АТОР.