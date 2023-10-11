СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Государство дополнительно выделит средства на льготное кредитование туристической отрасли, из которых часть — для строительства новых отелей, часть — для парков развлечений, горной инфраструктуры и аквапарков, заявил на сессии "FTT-2023: Форум туристических территорий" замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Правительство утвердит страны для предоставления доступа к "карте туриста"

"Мы делали предварительно оценку по льготному портфелю, который может быть сформирован в рамках второго отбора. По нашим оценкам, это дополнительно 350 миллиардов рублей льготных денег, которыми государство поддержит туристическую отрасль. 200 миллиардов рублей — это новые номера и 150 миллиардов рублей — это круглогодичная инфраструктура горная и инфраструктура круглогодичных парков развлечений и аквапарков", — отметил Вахруков.

Ранее в среду он сообщал, что кабмин изменит условия льготного кредитования строительства гостиниц, соответствующее постановление может быть принято в течение недели. Оно коснется сокращения срока строительства объектов с 7 лет до 5, максимального срока кредитования, который уменьшится с 15 лет до 12, а также привязки кредитной ставки к ключевой ставке Центробанка.

Замминистра добавил, что в связи с корректировками ключевой ставки изменится и ставка по льготным кредитам: она будет зависеть от текущей ключевой ставки Центробанка.

Он также сообщил, что планируется изменить и количество номеров, которые будут отобраны для льготного кредитования с 28 тысяч до 48 тысяч.

Вахруков также отметил, что программу льготного кредитования расширят на проекты создания инфраструктуры круглогодичных горных курортов, строительство аквапарков и тематических парков. Льготное кредитование может быть распространено совокупно на все такие проекты с общим трафиком не более 10 миллионов посещений в год.