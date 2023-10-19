МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цены на туры по России в грядущих зимнем и летнем сезонах вряд ли снизится, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В АТОР рассказали об альтернативном маршруте для полетов туристов в Египет

"Снижение цен на туристические услуги по России зимой и летом 2024 года вряд ли свершится. Цены будут расти. Сложно сказать насколько, но как минимум в пределах инфляции — 7-10%, но, скорее всего, динамика может быть выше", — сказала Ломидзе на заседании Отраслевой комиссии по туризму и гостиничному бизнесу. Она также отметила, что это не зависит от предпринимателей, это объективная картина

По мнению главы АТОР, туры за рубеж также дорожают. Это обусловлено прежде всего колебанием курса и роста себестоимости туров в некоторых странах, как, например, в Турции

Ломидзе сомневается, что подобный дисбаланс цен сохраниится вплоть до лета 2024 года, но все будет зависеть от курса валют и ситуации на мировых рынках.