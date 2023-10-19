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Россиян призвали не ждать снижения цен на туры
Туризм
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Цены на туры по России в грядущих зимнем и летнем сезонах вряд ли снизится, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Снижение цен на туристические... ПРАЙМ, 19.10.2023
бизнес, новости, туризм, россия, туризм, атор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цены на туры по России в грядущих зимнем и летнем сезонах вряд ли снизится, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Снижение цен на туристические услуги по России зимой и летом 2024 года вряд ли свершится. Цены будут расти. Сложно сказать насколько, но как минимум в пределах инфляции — 7-10%, но, скорее всего, динамика может быть выше", — сказала Ломидзе на заседании Отраслевой комиссии по туризму и гостиничному бизнесу. Она также отметила, что это не зависит от предпринимателей, это объективная картина
По мнению главы АТОР, туры за рубеж также дорожают. Это обусловлено прежде всего колебанием курса и роста себестоимости туров в некоторых странах, как, например, в Турции
Ломидзе сомневается, что подобный дисбаланс цен сохраниится вплоть до лета 2024 года, но все будет зависеть от курса валют и ситуации на мировых рынках.