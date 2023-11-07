МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Около 70 тысяч россиян на конец октября въехали в КНР по безвизовому режиму для туристических групп, при этом поток туристов из Китая в три раза меньше, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР отметили рост стоимости путевок в ноябрьские праздники

"По данным на конец октября по безвизовому режиму для туристических групп из России в Китай выехало около 70 тысяч российских туристов. В Россию из Китая въехало в три раза меньше туристов. Меньше всего принимает Хабаровский край", — сообщили в АТОР со ссылкой на председателя совета ассоциации "Мир без границ" Александра Львова.

Там напомнили, что полноценный безвизовый турпоток в Россию из Китая фактически начался только с середины сентября 2023 года, хотя соглашение возобновило действие с августа.

"Всего с середины сентября по 30 октября в Россию по безвизовому режиму для туристических групп приехало 25 тысяч китайских туристов. Больше всего принимает Дальний Восток", — указали в ассоциации.

Там уточнили, что больше всего гостей из Китая в рамках "безвиза" принял Приморский край — около 15 тысячи китайских туристов. Наименьшие показатели у Хабаровского края — чуть более 100 человек.

"Основная причина низких показателей по приему у Хабаровского края – требования пограничников к документам для китайских групп. На российской границе требуют, чтобы списки китайских туроператоров были заверены "живой" печатью. При этом у Китая официально действует электронная печать, которая ставится автоматически при заверении списков безвизовых групп местными властями КНР. Электронную печать на безвизовых списках принимают во всех российских регионах, куда въезжают китайские туристы по безвизовому обмену, – кроме Хабаровского края", — указали в ассоциации.