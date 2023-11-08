МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Россияне смогут провести новогодние каникулы на Мальдивах со скидкой до 40 процентов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РСТ оценил рост популярности острова Бали среди российских туристов

Ссылаясь на данные туроператоров Space Travel, TEZ TOUR, Anex, "Интурист", PAC Group и "Русский Экспресс", в ассоциации отмечают, что хорошим подспорьем для зимних продаж станут скидки на проживание, которые отели предлагают сейчас. Акции вызваны тем, что многие отели столкнулись с уменьшением числа запросов со стороны российского рынка из-за 30-40%-ного роста цен на фоне повышения курса валют к рублю.

Мальдивские отельеры пытаются изменить ситуацию с помощью спецпредложений и различных акций, предлагая скидки даже на новогодний период, что бывает крайне редко, отмечают в АТОР.

В "Русском Экспрессе" ассоциации рассказали, что в 2023 году многие отели Мальдив не стали, как обычно, исключать Новый год из сезонных спецпредложений, при этом разброс скидок очень большой — от 5 до 40%. Кроме того, предусмотрены дополнительные бонусы, например, в виде отмены обязательной доплаты за праздничный ужин, бесплатный трансфер или изменение питания.

Туроператоры сообщили АТОР, что на новогодние каникулы в популярных отелях на данный момент свободны для бронирования большинство категорий номеров. При этом дефицит, как правило, наблюдается на стандартные категории комнат и номера, рассчитанные на размещение от четырех человек, отмечают в FUN&SUN.

В ассоциации считают, что у Мальдив есть свой клиент, в том числе, возвратный, поэтому данное направление и дальше будет пользоваться спросом у состоятельных путешественников.