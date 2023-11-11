МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. На фоне обострения палестино-израильского конфликта Египет потерял порядка 10% бронирований, для исправления ситуации власти намерены предпринимать необходимые меры, пишет Для привлечения туристов египетские власти запускают новые стимулы, заявляет АТОР, ссылаясь на слова министра туризма Египта Ахмеда Исса. Китайские туристы вернули лидерство по числу поездок в Россию

Сообщается, что туристическая отрасль Страны пирамид пострадала после начала войны на Ближнем Востоке. Самая частая аннуляция туров зафиксирована на курортах Южного Синая.

Организация отмечает, что тем не менее по результатам 2023 года власти Египта ожидают принять рекордные 15 миллионов иностранцев.

Для нормализации ситуации в туристическом секторе Египет намерен возобновить действовавший с 2020 до 2022 года эксперимент с финансовым стимулированием рейсов из-за рубежа.

Суть меры заключается в дополнительных выплатах авиакомпаниям и туроператорам организацию полетов в Египет. Кроме того, отмечается, что дополнительные льготы в размере 500 долларов будут получать авиакомпании за рейсы в Шарм-эш-Шейх.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.