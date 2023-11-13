МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Несколько банков, выпускавших карты UnionPay, попали под санкции, а платежная система "Мир" действует в малом количестве стран. О возможности безналичной оплаты в Турции, Египте и Таиланде рассказало агентство РИА Новости. В Таиланде надеятся внедрить карты "Мир" после визовых нововведений

По данным издания, в Турции путешественники могут оплачивать услуги через приложения банков, а в некоторых отелях и торговых точках можно воспользоваться системой быстрых платежей (СБП) через сервис SigmaPay. В Египте также возможен безналичный расчет, а вот в Таиланд рекомендуется брать с собой наличные доллары. На Мальдивах можно оплачивать покупки с помощью QR-кодов, а на Шри-Ланке можно делать переводы на карты Сбербанка или Тинькофф-банка в пунктах продажи экскурсий и получать местную валюту.

"Карты "Мир" частично или полностью действуют в разных странах СНГ. Например, в Армении очень редко бывают сложности с оплатой и снятием денег, в Белоруссии ее принимают повсеместно, в Казахстане и Таджикистане часть банков работает с этой платежной системой", — сообщила гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.

Авторы материала подчеркивают, что в поездках лучше иметь при себе наличные. Например, на Кубу, Мальдивы или в Египет лучше взять с собой доллары. Перед поездкой в Китай лучше приобрести юани в России, это выгоднее, чем брать наличные доллары или евро. А вот в Абхазию, Белоруссию и Южную Осетию можно поехать с рублями.

Перед поездкой необходимо ознакомиться с банковской системой страны, а также помнить об ограничениях на вывоз наличных денег, заключает издание.