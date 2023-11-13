МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Спрос на речные круизы по России растет, за три летних месяца круизы на 2024 год приобрели почти вдвое больше туристов, чем годом ранее, также появилось много новых турагентств, планирующих их продавать, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Эксперты рассказали о возможности безналичной оплаты в поездках за рубежом

"Спрос на круизы 2024 года в рамках акций раннего бронирования очень высокий. За три летних месяца круизы на будущий летний сезон приобрели почти вдвое больше туристов, чем за тот же период годом ранее. Круизы сейчас расходятся очень хорошо. И что нас особенно радует, появилось много новых турагентств, планирующих продавать круизы. Это те, кто в 2023 году не решился взяться за новый продукт, а сейчас готовы, потому что о круизах спрашивают клиенты", — процитировали в РСТ гендиректора агрегатора круизов "Инфофлот" Андрея Михайловского.

При этом в союзе рассказали, что представители рынка речных круизов оценивают навигацию 2023 года как успешную, отметив рост продаж на 15-17 процентов и среднюю загрузку в высокий сезон в 80-90 процентов.

Эксперты также сообщили о неизбежном подорожании круизов в сезоне 2024 года "на 15-20% в связи с резким ростом стоимости дизельного топлива, а также повышением расходов на питание и экскурсии на маршрутах". По словам Михайловского, рост цен на круизы на следующий год составил десять процентов. На фоне подорожания стоимости дизтоплива на 30-40 процентов, добавил он, можно ожидать увеличения цен на круизы в среднем на 15-20 процентов.

"Поэтому лучше бронировать круизы сейчас, когда действуют скидки по раннему бронированию", — посоветовал Михайловский.