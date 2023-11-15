МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Треть россиян-владельцев автомобилей планируют в период новогодних праздников отправиться отдыхать по стране на машине, подсчитали для РИА Новости в InsurTech-провайдере Simble. Подсчитана динамика покупки россиянами путевок на Новый год

"32% автовладельцев собираются посетить российские города на машине в зимние каникулы. 23% планируют остаться дома и отмечать Новый год в семейном кругу, практически не выходя на улицу, 41% готовы ездить в гости, на каток и прогулки по городу. 4% и вовсе не готовы садиться за руль", — сообщили аналитики. Исследование было проведено в начале ноября, в нем приняли участие более 30 тысяч владельцев авто.

"Важно отметить, что статистика может измениться исходя из погодных условий на новогодние праздники. Если будет много снега, то количество водителей, желающих остаться дома, может возрасти. То же самое, если снега в регионе выпадет существенно ниже нормы, то люди пожелают отправиться в те регионы, где новогоднего настроения будет больше", — отметил директор по развитию Simble Василий Калужин.

Он добавил, что абсолютное большинство водителей (86%), планирующих брать машину в новогодние праздники, предпочитают страховать свои транспортные средства на долгие поездки в другие города.

"На наш взгляд, это может связано с тем, что люди, перемещаясь в городской среде, доверяют больше себе. Когда же их машины выезжают на трассы, то из-за повышенной скорости возрастают и риски попадания в ДТП. Люди это отлично понимают", — отметил Калужин.