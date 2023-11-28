МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. После рабочего совещания с Минэкономразвития представителям общественных туристических объединений удалось договориться о корректировке наиболее проблемных пунктов информационной системы "Электронная путевка" (ЭП), заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Туристы поделились впечатлениями о Калининградской области

Ранее РСТ направил в Минэкономразвития два письма. Одно – с просьбой отменить требование в правилах функционирования "Электронной путевки" вносить данные внутренних паспортов туристов, выезжающих за рубеж. Второе письмо содержит предложение разграничить ответственность туроператоров и турагентов при продаже туров и передаче данных в систему электронных путевок.

"Предложения об изменениях в работе "Электронной путевки" одобрены Минэкономразвития. В частности, туроператоры освобождаются от ответственности за ошибки в данных, предоставленных турагентами. Кроме того, установлен единый срок передачи информации в ЭП. Исключено требование о предоставлении данных внутреннего паспорта и адреса прописки при покупке тура за рубеж", — сообщили в РСТ.

Там отметили, что туркомпаниям также предоставлена возможность реализации туров по системе "Фортуна", когда в момент оформления поездки отель еще не известен.

"По всем этим вопросам Минэкономразвития подготовит соответствующие поправки в федеральный закон и постановление правительства. Конструктивная работа с регулятором по оптимизации законодательства по ЭП продолжается", — процитировали в сообщении президента союза Илью Уманского.

Закон об "Электронной путевке" заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. С наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого турбизнес будут привлекать к ответственности. Для бизнеса в сфере выездного туризма начало ответственности наступило 15 ноября текущего года. А для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября следующего года.