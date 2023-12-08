МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Россияне начали массово скупать летние туры по пляжным направлениям, рассказала "Известиям" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Названы популярные среди россиян туристические направления

"Люди понимают, что в следующем году возможен рост цен, поэтому начали покупать туры на лето уже сейчас. Это помогает сэкономить на путевке как минимум 20-30%, поскольку на ряде направлений действуют акции раннего бронирования", — пояснила она.

Ломидзе считает, что стоимость отдыха в России в 2024 году вырастет на 10% в дополнение к подорожанию на 15%, случившемуся в 2023 году. На старте нового сезона скидок уже не будет, добавила она.

Предположения Ломидзе подтвердили и крупные туроператоры. Так, в компании "Алеан" изданию рассказали о рекордном росте продаж туров на лето в Анапу и Абхазию. Они выросли в четыре раза относительно аналогичного периода прошлого года. Туров в Геленджик забронировано вдвое больше, в Кавминводы — в 1,5 раза. Отмечается, что каждая третья бронь — отели с питанием "все включено".

Туроператор "Дельфин" зафиксировал двукратный рост интереса к раннему бронированию летнего отдыха.