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Россияне массово скупают летние туры по пляжным направлениям, сообщила АТОР
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Россияне начали массово скупать летние туры по пляжным направлениям, рассказала "Известиям" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. "Люди понимают, что в следующем году... ПРАЙМ, 08.12.2023
бизнес, новости, туризм, россия, атор, пляжные туры
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Россияне начали массово скупать летние туры по пляжным направлениям, рассказала "Известиям" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Люди понимают, что в следующем году возможен рост цен, поэтому начали покупать туры на лето уже сейчас. Это помогает сэкономить на путевке как минимум 20-30%, поскольку на ряде направлений действуют акции раннего бронирования", — пояснила она.
Ломидзе считает, что стоимость отдыха в России в 2024 году вырастет на 10% в дополнение к подорожанию на 15%, случившемуся в 2023 году. На старте нового сезона скидок уже не будет, добавила она.
Предположения Ломидзе подтвердили и крупные туроператоры. Так, в компании "Алеан" изданию рассказали о рекордном росте продаж туров на лето в Анапу и Абхазию. Они выросли в четыре раза относительно аналогичного периода прошлого года. Туров в Геленджик забронировано вдвое больше, в Кавминводы — в 1,5 раза. Отмечается, что каждая третья бронь — отели с питанием "все включено".
Туроператор "Дельфин" зафиксировал двукратный рост интереса к раннему бронированию летнего отдыха.