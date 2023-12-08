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Названы четыре популярных у россиян страны для зимнего отдыха
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Самыми популярными у россиян странами для зимнего отдыха стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам, выяснили специалисты страховой компании "Росгосстрах", пишет Лента.ру. Как уточнили... ПРАЙМ, 08.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Самыми популярными у россиян странами для зимнего отдыха стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам, выяснили специалисты страховой компании "Росгосстрах", пишет Лента.ру.
Как уточнили в компании, среди европейских стран лидируют по популярности Италия и Испания. Отмечается, что в рейтинге прошлого года на первом месте была Индонезия, Китая в тройку лидеров не вошел.
В "Росгосстрахе" добавили, что в 2023 году сократилось число полисов для выезжающих за рубеж длительного пользования. Специалисты объясняют это тем, что из-за колебаний и устойчивого высокого курса валют зарубежные путешествия обходятся россиянам дороже.
Ранее "Яндекс.Путешествия" порекомендовали дешевые новогодние направления для отдыха, в топ-3 вошли Индия, Бахрейн и Абхазия. Четвертое и пятое место в рейтинге заняли Казахстан и Лаос.