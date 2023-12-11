МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Продажи туров в Иран сократились из-за палестино-израильского конфликта, но по-прежнему есть россияне, которые хотят провести Новый год в этой стране, передает АТОР. В АТОР оценили динамику продаж зимних туров в Иран

По данным ассоциации, до начала конфликта в секторе Газа спрос на туры в Иран рос, а также увеличилось число запросов и бронирований в сравнении с 2022 годом. Однако, осенью, из-за напряженности между Израилем и Палестиной, россияне начали с осторожностью относиться к поездкам в Иран.

"С начала октября мы фиксируем спад продаж туров в Иран. На новогодние заезды оформленных путевок пока нет", — сообщили в "Русском Экспрессе".

Тем не менее, туроператоры остаются позитивно настроенными и считают, что Иран укрепляется на российском рынке. Туристы интересуются посещением таких городов, как Тегеран, Шираз, Исфахан, Йезд, и отдыхом на острове Киш. Кроме групповых экскурсионных программ, туристы также бронируют индивидуальные туры.

В ассоциации подчеркнули, что поездка на новогодние праздники обойдется туристам в 104 тысячи рублей на двоих, а желающие отправиться в экскурсионный тур должны ориентироваться на сумму около 182 тысяч рублей без учета перелета.