МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Двусторонний туристический поток между Россией и Китаем, осуществляемый в рамках безвизового группового обмена, за последние четыре месяца составил более 150 тысяч поездок, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Россия и Китай наращивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин

"Позитивная динамика взаимных туристических обменов является в том числе результатом запуска безвизовых групповых туристических поездок. По нашим данным за 4 месяца общий безвизовый турпоток составил более 150 тысяч человек (42 тысячи человек — въезд в РФ, 112 тысяч — выезд из РФ)", — сказал Кондратьев в кулуарах мероприятия состоявшегося в рамках ознакомительного визита 40 крупнейших туроператоров Китая в Россию.

Кроме того, директор департамента подчеркнул, что на данный момент Китай стал лидером среди стран дальнего зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году. По его словам, группы китайских туристов посещают субъекты Дальнего Востока, а также имеют возможность посетить центральные города России посредством воздушного транспорта.

"Благодаря отлаженным действиям двух стран удалось решить проблему с пропуском китайских туристов по цифровым печатям на российской стороне, а также возобновить беспрепятственный въезд российских туристов через все доступные пункты пропуска в Китае", — резюмировал Кондратьев.