МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Турция, Белоруссия и Абхазия стали самыми желанными странами для путешествий у россиян в 2023 году, сообщили эксперты сервиса бронирований МТС Travel, пишет Лента.ру. В России представили обновленный туристический маркетплейс

Доля Турции в общем туристическом потоке составила 23 процента, следом идет Белоруссия — 9 процентов, и Абхазия с восьмью процентами.

Среди популярных туристических направлений наиболее сильный прирост показал Таиланд, за год поток туристов вырос в шесть раз, и Китай, куда россияне направлялись на отдых в восемь раз чаще.

Заметно вырос интерес россиян к Юго-Восточной Азии, среди популярных стран оказались Индонезия и Малайзия, количество туристов из России в эти страны вырос почти в четыре раза.