2023-12-31T19:24:09+03:00
2023-12-31T19:24:09+03:00
2023-12-31T19:24:09+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231231/842717154.html
Названа самая желанная страна для путешествий у россиян
Туризм
Новости
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Турция, Белоруссия и Абхазия стали самыми желанными странами для путешествий у россиян в 2023 году, сообщили эксперты сервиса бронирований МТС Travel, пишет Лента.ру. Доля Турции... ПРАЙМ, 31.12.2023
бизнес, новости, туризм, турция, россия, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Турция, Белоруссия и Абхазия стали самыми желанными странами для путешествий у россиян в 2023 году, сообщили эксперты сервиса бронирований МТС Travel, пишет Лента.ру.
Доля Турции в общем туристическом потоке составила 23 процента, следом идет Белоруссия — 9 процентов, и Абхазия с восьмью процентами.
Среди популярных туристических направлений наиболее сильный прирост показал Таиланд, за год поток туристов вырос в шесть раз, и Китай, куда россияне направлялись на отдых в восемь раз чаще.
Заметно вырос интерес россиян к Юго-Восточной Азии, среди популярных стран оказались Индонезия и Малайзия, количество туристов из России в эти страны вырос почти в четыре раза.