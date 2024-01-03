МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Уверенный рост в сфере туризма наблюдается в Москве, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. Число внутренних туристов в Москве превысило допандемийный уровень

"За все контрольные периоды – первый квартал, полугодие, девять месяцев – мы видим уверенный рост в сфере туризма Москвы по сравнению с 2022 годом. За девять месяцев наш город посетили уже 17,5 миллиона человек – 98% от турпотока за весь 2022 год. Согласно расчетам, вклад туризма в бюджетную систему города по итогам трех кварталов превысит 117 миллиардов рублей", — сказал Козлов, отвечая на вопрос, как оценивает прошедший год в Москве с точки зрения туризма.

Он отметил, что такому активному росту способствует и то, что для Москвы год был очень насыщенным на запуск новых туристических проектов, на победы в конкурсах и масштабные городские события.

По словам Козлова, Москва остается привлекательным направлением для международного туриста.

"По итогам девяти месяцев 2023 года, безоговорочный лидер среди стран дальнего зарубежья – Китай. Также в топе – Турция, Индия, страны Ближнего Востока", — сообщил он. В России представили обновленный туристический маркетплейс

Собеседник агентства добавил, что Москва продолжает сотрудничать со странами СНГ и наращивать турпоток оттуда.

Загрузка гостиниц в Москве по итогам новогодних праздников может превысить ожидания, заявил Козлов и добавил, что к началу ноября загрузка московских гостиниц на новогодние каникулы уже составляла около 50%.

"Однако, хочу заметить, путешественники нередко принимают решения о поездке в Москву спонтанно, поэтому в преддверии праздников этот показатель, уверен, вырос. Есть все основания полагать, что по итогам этих зимних каникул загрузка столичных гостиниц превысит наши ожидания", — сказал Козлов.

Собеседник агентства уточнил, что в 2023 году средняя загрузка городских отелей достигала пика именно в дни проведения крупных мероприятий.

"В такие периоды ее рост составлял до 14%. Событийная повестка — один из факторов роста сезонного потока гостей в городских отелях, в том числе по сравнению с 2019 годом. Если осенью 2019 года в столичных гостиницах было занято 79% мест, то в 2023-м — 82%", — добавил глава Мостуризма.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.