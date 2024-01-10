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2024
https://1prime.ru/tourism/20240110/842756280.html
Российских организованных туристов в Эквадоре нет, заявили в АТОР
Туризм
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Эквадор малоизвестен на российском туристическом рынке, на данный момент россиян, отдыхающих по линии туроператоров, в стране нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России... ПРАЙМ, 10.01.2024
бизнес, новости, туризм, россия, эквадор, атор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Эквадор малоизвестен на российском туристическом рынке, на данный момент россиян, отдыхающих по линии туроператоров, в стране нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По имеющейся на данный момент информации, организованных российских туристов в Эквадоре нет. Страна малоизвестна на туристическом рынке, логистика для поездок в Эквадор из России сложная", —отметили в АТОР.
По Эквадору прокатилась серия бунтов в тюрьмах, лидерам крупнейших банд удалось сбежать. На этом фоне президент Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации для восстановления контроля над пенитенциарной системой, что вызвало массовые беспорядки в ночь на вторник, 10 января.
Нобоа объявил о состоянии внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.