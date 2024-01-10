МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Эквадор малоизвестен на российском туристическом рынке, на данный момент россиян, отдыхающих по линии туроператоров, в стране нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Сочи отметили рост числа приехавших в новогодние праздники туристов

"По имеющейся на данный момент информации, организованных российских туристов в Эквадоре нет. Страна малоизвестна на туристическом рынке, логистика для поездок в Эквадор из России сложная", —отметили в АТОР.

По Эквадору прокатилась серия бунтов в тюрьмах, лидерам крупнейших банд удалось сбежать. На этом фоне президент Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации для восстановления контроля над пенитенциарной системой, что вызвало массовые беспорядки в ночь на вторник, 10 января.

Нобоа объявил о состоянии внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.