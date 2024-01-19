МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Лидерами в выездном туризме среди россиян в 2024 году станут Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет, заявил вице-президент Ассоциации Туроператоров России (АТОР), руководитель холдинга "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. Новая туристическая Мекка. Британцы оценили "личный проект" Путина

Он также отметил, что, несмотря на свою популярность, Египет теряет позиции в спросе у россиян из-за наблюдаемой поляризации уровней доходов российской туристической аудитории. Кобищанов пояснил, что в 2023 году Египет оказался в "ловушке". Россияне с бюджетом поездки в 300 тысяч рублей не готовы их тратить на отдых в египетских отелях, при этом тем, кого устраивает качество египетского сервиса, не хватает денег на тур.

По поводу "новых" азиатских направлений, таких как Хайнань и Вьетнам, Кобищанов выразил мнение, что в ближайшем будущем им не удастся серьезно конкурировать с Таиландом в части притока туристов. По мнению эксперта, туры по указанным направлениям в 2024 году, скорее всего, продолжат оставаться дорогими в рублевом эквиваленте. Объемы авиаперевозок также не смогут конкурировать с Таиландом, добавил он.