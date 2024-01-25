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В АТОР спрогнозировали уровень цен на туры в Египет и Турцию этим летом
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Ожидается, что цены для россиян на летние путевки в Турцию и Египет в этом сезоне останутся на уровне прошлого года, однако на них могут повлиять курсовые колебания и инфляция,... ПРАЙМ, 25.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидается, что цены для россиян на летние путевки в Турцию и Египет в этом сезоне останутся на уровне прошлого года, однако на них могут повлиять курсовые колебания и инфляция, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Совокупная стоимость туров (в Турцию — ред.) ожидается летом примерно на уровне прошлого года. Напомню, что в прошлом году она была на 30% больше, чем в позапрошлом. Максимально возможное подорожание — в пределах официальной инфляции. Если мы говорим про нынешнюю ситуацию — 5-7%… Это прогноз на сейчас, так как мы не понимаем, что будет с курсом дальше. Он может повлиять на всю картину", — сказала Ломидзе.
Глава АТОР пояснила, что удержание цен на уровне прошлого года возможно за счет планируемого увеличения перевозки, и, соответственно, снижения стоимости перелета. А также в связи с тем, что турецкие отельеры не повышают цены либо повышают их незначительно, а кто-то даже снижает.
Ломидзе отметила, что не ожидается в этом году и роста стоимости туров в Египет. "Египет это стабильное недешевеющее и недорожающее направление. Летом оно тоже в цене не повысится. Если не будет курсовых колебаний", — сказала она.