МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидается, что цены для россиян на летние путевки в Турцию и Египет в этом сезоне останутся на уровне прошлого года, однако на них могут повлиять курсовые колебания и инфляция, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В АТОР спрогнозировали рост организованного туризма в Россию

"Совокупная стоимость туров (в Турцию — ред.) ожидается летом примерно на уровне прошлого года. Напомню, что в прошлом году она была на 30% больше, чем в позапрошлом. Максимально возможное подорожание — в пределах официальной инфляции. Если мы говорим про нынешнюю ситуацию — 5-7%… Это прогноз на сейчас, так как мы не понимаем, что будет с курсом дальше. Он может повлиять на всю картину", — сказала Ломидзе.

Глава АТОР пояснила, что удержание цен на уровне прошлого года возможно за счет планируемого увеличения перевозки, и, соответственно, снижения стоимости перелета. А также в связи с тем, что турецкие отельеры не повышают цены либо повышают их незначительно, а кто-то даже снижает.

Ломидзе отметила, что не ожидается в этом году и роста стоимости туров в Египет. "Египет это стабильное недешевеющее и недорожающее направление. Летом оно тоже в цене не повысится. Если не будет курсовых колебаний", — сказала она.