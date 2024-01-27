МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Скорое введение карт платежной системы "МИР" в Республике Союз Мьянма улучшит взаимный туризм с Россией, заявил РИА Новости генеральный секретарь ассоциации туризма Мьянмы Тхан Хтут в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". В Мьянме заявили, что способны защитить российские инвестиции

Ранее союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о заявил, что Республика Союз Мьянма с 20 февраля начнет принимать карты "МИР".

"Введение карт "МИР" улучшит туризм между Россией и Мьянмой. Это станет преимуществом для обеих стран. Это отличная инициатива", — отметил генеральный секретарь.

Он добавил, что нововведение станет "замечательным бонусом" для россиян, которые теперь смогу использовать карты "МИР" в Мьянме. По словам собеседника агентства, система платежей, которую предлагает Мьянма сейчас, "слишком сложная", иногда очень тяжело получать оплату от российской стороны.

Тхан Хтут добавил, что, по его мнению, именно Москва могла бы стать крупнейшей точкой отправления российских туристов в Мьянму.

"Прямые рейсы с Москвой зависят от того, насколько большим будет турпоток из России. Поэтому мы приехали сюда сегодня для того, чтобы продвигать направление Мьянмы на российском рынке", — пояснил генеральный секретарь.

Он также призвал российскую сторону облегчить визовые требования для Мьянмы в качестве ответного жеста на принятые недавно иммиграционные послабления для граждан РФ.