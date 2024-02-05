МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Событийный туризм, включающий крупные культурные мероприятия, в том числе концерты, является перспективным направлением для развития поездок внутри страны и привлечения гостей из-за рубежа, средства на него уже выделяются, сообщил РИА Новости директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев. В Эфиопии ожидают роста числа российских туристов

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко предложил создать в России систему концертного туризма.

"Крупные культурные события, в том числе концерты – это часть большого сегмента рынка, который традиционно называют событийный туризм. Сегодня это одно из самых перспективных направлений по привлечению гостей как внутри страны, так и на внешних рынках. К туристическим событиям, кроме концертов, относятся крупные развлекательные, гастрономические, тематические фестивали и праздники, а также международные спортивные, научные и культурные события", — сказал Хидзев.

Он отметил, что для стимулирования этого направления в 2023 году было выделено 638 миллионов рублей для проведения событийных мероприятий в 36 субъектах РФ. "Деньги выделялись на конкурсной основе при условии софинансирования мероприятия за счет регионального бюджета и средств бизнеса", — пояснил глава департамента ведомства.

Хидзев уточнил, что среди крупнейших мероприятий, которые были проведены за счет субсидии — Черноморская винная неделя в Краснодарском крае, фестиваль "Цветение Маральника" в Алтайском крае, фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде.

"По результатам использования субсидии в 2023 году туристические события посетили около 2,5 миллионов человек. В этом году регионы также могут получить федеральное финансирование на проведение мероприятий в рамках единой субсидии для регионов", — заключил он.