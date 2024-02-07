МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В России стоимость однодневных экскурсионных туров выросла на 70 процентов, сообщает АТОР. Исследование показало, на сколько подорожали в России февральские туры

По данным ассоциации, резкое подорожание связано с увеличением стоимости аренды автобусов. На рост стоимости аренды транспорта, в свою очередь, повлияли проблемы с поставками иностранных комплектующих, а также нехватка водителей.

Кроме того, индексация утилизационного сбора для юридических лиц также негативно сказалась на ценах, что привело к удорожанию покупки китайских автобусов в два раза. В результате спрос на однодневные туры снизился, а стоимость поездки из Москвы в Ростов Великий или Муром выросла до 4700 рублей на человека зимой, в то время как ранее она составляла около 2200-2800 рублей.

Дополнительно, туроператоры опасаются, что дефицит автобусов будет более ощутимым из-за увеличения въездного иностранного туристического потока, что приведет к еще более высоким ценам на экскурсии для российских туристов.

С целью решить эту проблему, в АТОР предложили отменить таможенные пошлины на ввоз и утилизационный сбор для туристических автобусов, ввести полное субсидирование кредитных ставок на их покупку, разрешить автобусам, осуществляющим туристскую перевозку, двигаться по полосам общественного транспорта и другие меры.