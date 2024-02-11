МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Количество российских туристов в Италии и Испании в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом, заявил в интервью РИА новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Российским туристам порекомендовали не "испытывать судьбу" в Турции

"Следствием присоединения Италии к антироссийским санкциям ЕС и США стало сокращение объема турпотока в 2022 году до почти нулевых показателей. Вместе с тем по мере налаживания альтернативных транспортных маршрутов с пересадкой в третьих странах (в первую, очередь через Турцию, Армению, Сербию и ОАЭ) по итогам 2023 года зафиксирован небольшой рост количества российских туристов в Италии, хотя и совершенно несопоставимый с прежними годами", — пояснил дипломат.

По его словам, лучше обстоят дела на "испанском направлении", несмотря на сильное снижение турпотока.

"При этом в былые времена Испания принимала более 1,3 миллиона наших туристов в год. Число же испанских туристов, посетивших Россию в 2022 году – 1,6 тысячи, в 2023 году — около 2 тысяч (оценочно)", — добавил Студенников.

В прошлом году Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о росте спроса российских туристов на осенние поездки в страны Европы на 10-15% за год, в тройке лидеров были Италия, Франция и Испания. По мнению экспертов, подъем интереса к поездкам в Европу связан с адаптацией россиян к "новой реальности", связанной с необходимостью перелетов через третьи страны, более долгим получением шенгенской визы и ростом курса евро.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.