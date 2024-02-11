МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Отели и гостиницы Краснодарского края вышли на первое место по доходам: в прошлом году заработали 179,5 миллиарда рублей, пишет РБК. Краснодарский край принял рекордное число туристов в 2023 году

По данным Росстата, за 2023 год места размещения России заработали в общей сложности 821,8 миллиарда рублей, показав рост на 15% по сравнению с 2022 годом. В своей статистике ведомство учитывает доходы коллективных средств размещения от проживания отдыхающих, питания, санаторно-курортных, оздоровительных и других услуг, включаемых в стоимость номеров и путевок.

В пятерку лидеров по доходам вошли гостиницы и другие места размещения Краснодарского края (179,5 миллиарда рублей), Москвы (121,4 миллиарда), Санкт-Петербурга (58,2 миллиарда рублей). На четвертом и пятом месте идут Московская область и Ставропольский край (50,6 и 44,5 миллиарда соответственно).

В числе пяти регионов, где средства размещения заработали меньше всего в 2023 году, оказались Ненецкий АО (Архангельская область) — там доходы гостиниц составили 113,4 миллиона рублей, Тува — 147,1 миллиона, Калмыкия — 186,2 миллиона, Чукотский АО — 211,6 миллиона и Ингушетия — 222,9 миллиона рублей.