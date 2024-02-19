МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма для получения льгот, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. В России зафиксирован рост спроса на кадры в сфере туризма и ресторанов

"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих включение объектов общественного питания, создаваемых в рамках реализации проектов в сфере туризма, в такие проекты в качестве объектов вспомогательной инфраструктуры в целях предоставления возможности льготного кредитования", — говорится в поручении.

Доклад предоставить до 1 апреля 2024 года. Ответственный: премьер-министр Михаил Мишустин.

Также правительству было поручено обеспечить доработку условий предоставления в рамках государственной программы "Развитие туризма" субсидий на поддержку проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в части, касающейся оптимизации требований к их производству, из федерального бюджета субъектам, входящим в Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону.

Помимо этого, правительству поручено представить предложения по внесению изменений, учитывающих особенности развития туризма в районах Крайнего Севера в правила предоставления и распределения субсидий субъектам, входящих в государственную программу "Развитие туризма".

Кроме того, в перечне дано поручение включить в план комплексного социально-экономического развития Хабаровской городской агломерации строительство объектов инфраструктуры технопарков, обеспечивающих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития творческих индустрий, в том числе предусмотрев финансирование их строительства за счет субсидий из федерального бюджета.