МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Американская компания Tesla начала переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, переговоры находятся на начальной стадии.

Tesla еще не определилась, где будет располагаться завод — в Германии или Нидерландах. Один из вариантов — строительство завода в Нидерландах, где расположены штаб-квартира европейского филиала компании и завод, на котором электрокары переоборудуются с учетом специфики и требований местных рынков.

Компания отказалась от комментариев.

Ранее в июле Tesla подписала соглашение с властями китайского Шанхая, которое позволит построить там завод для выпуска до 500 тысяч автомобилей в год.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей Tesla по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автокомпаниям, в частности Toyota и Daimler.