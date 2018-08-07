МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Средняя сумма автокредита в целом по России во втором квартале текущего года составила 658 тысяч рублей, увеличившись с 640 тысяч рублей в первом квартале, следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Средняя сумма автокредита в целом по стране поставила новый рекорд – 658 тысяч рублей, тогда как в первом квартале текущего года составляла скромные 640 тысяч рублей", — сказано в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

При этом наблюдается существенная разница в средних суммах между столицей и регионами: в Москве и Московской области средняя сумма составила 850 тысяч рублей, а в регионах — 618 тысяч рублей.

Согласно документу, во втором квартале было выдано автокредитов на 123 миллиарда рублей, что почти сопоставимо с традиционно пиковым в части выдач четвертым кварталом прошлого года (128,5 миллиарда рублей).

Кроме того, во втором квартале сократился объем задолженности с просрочкой более 90 дней — до 29,6 миллиарда рублей, после роста на протяжении многих кварталов. Эксперты объяснили подобное падение списанием несколькими крупными игроками рынка проблемных долгов со своих балансов.