МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Подключенные и беспилотные автомобили будут заранее знать о приближении скорой помощи и других экстренных оперативных служб и будут пропускать такой транспорт автоматически, сообщили РИА Новости в НТИ "Автонет".

Испытания этого и других автомобильных сервисов на базе технологии V2X, а также инфраструктуры для поддержки движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта, впервые пройдут в рамках пилотной зоны на скоростной автомобильной дороге М-11 "Москва – Санкт-Петербург".

"Уже сегодня такие сервисы внедряются ведущими автопроизводителями в инициативном порядке в "традиционные" автомобили, а в будущем эта технология станет обязательной для беспилотных автомобилей. Таким образом, время прибытия кареты "скорой" может сократиться на 20%. Сигнал, поступающий от скорой помощи, автоматически будет передаваться всем впереди идущим "подключённым" и беспилотным транспортным средствам. Интегрированными в кооперативные ИТС посредством системы связи V2X будут все виды автомобилей и общественного транспорта, поэтому заблаговременно до "встречи" со "скорой" машины будут готовы к тому, чтобы ее пропустить", — сообщил советник руководителя Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Роман Малкин.

Ожидается, что данная технология станет частью повседневной жизни россиян уже в 2025 году.

В ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает с 1 декабря 2018 года эксперимент по эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования в Москве и Республике Татарстан. Первые беспилотники выйдут на городские улицы весной 2019 года и будут оснащены литерой "А", указывающей на "Автономное вождение". Также тестирование автоматизированных автомобилей с технологией V2X пройдёт на скоростной трассе М-11 ("Москва-Санкт-Петербург").