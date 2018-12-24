НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек /ПРАЙМ/. ПАО "Камаз" приостановило выпуск основной продукции и возобновит работу в полном объеме 23 января после корпоративных каникул, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

"В связи с тем, что мы выполнили план на текущий год, на предприятии прекратился выпуск основной продукции. Часть подразделений не работает, начиная с сегодняшнего дня… При этом продолжают работать ремонтные и сервисные службы, подразделения, которые выпускают запчасти и продукцию для других заводов и отраслей. Кроме того, продолжают работу те, кто занимается модернизацией производства и строительством новых производств. "Камаз" приостановил выпуск основной продукции, но не остановился", — заявил Афанасьев.

Он также рассказал, что сотрудники предприятия традиционно два раза в год – в январе и в июле – уходят в двухнедельный корпоративный отпуск. "В этот раз корпоративный отпуск будет с 9 по 23 января, затем "Камаз" возобновит работу в полном объеме", — сказал руководитель пресс-службы компании.

"Камаз" по итогам 2017 года занимает 16-ю строчку в мире по объему производства грузовиков полной массой 16 тонн и выше. В настоящее время компания занимает 45% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd, немецкий Daimler.