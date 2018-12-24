САРАТОВ, 24 дек /ПРАЙМ/. Аэропорт Саратова, работа которого была нарушена в понедельник из-за сильного снегопада, не будет работать до утра вторника, авиакомпания S7 вслед за "Аэрофлотом" отменила по два рейса из Домодедово в Саратов и обратно, следует из данных онлайн-табло на сайте "Саратовских авиалиний", которые эксплуатируют аэропорт "Саратов-Центральный".

Ранее в пресс-службе "Саратовских авиалиний" сообщили, что авиасообщение с Саратовом нарушено в понедельник из-за сильного снегопада в городе, в результате "Аэрофлот" отменил четыре рейса из Шереметьево в Саратов и столько же рейсов в обратном направлении, а рейсы S7 из Домодедово в Саратов и обратном направлении были задержаны.

Как следует из данных онлайн-табло саратовского аэропорта, S7 отменила ранее задержанные рейсы С7-203 и С7-207 "Домодедово" — "Саратов", которые должны были вылететь в 8.55 и 13.20 мск, а также обратные рейсы С7-204 и С7-208 "Саратов — "Домодедово" с временем вылета по расписанию в 12.25 и 16.50 (11.25 и 15.50 мск) соответственно.

При этом авиакомпания S7 рейс С7-205D "Домодедово" — "Саратов" с временем вылета 15.30 мск понедельника отложила до 6.00 мск вторника, а обратный рейс С7-206D отложен с 19.00 (18.00 мск) понедельника до 09.25 (08.25 мск) вторника. Авиакомпания Nordwind задерживает рейс N4-567D из Шереметьево в Саратов (вместо 18.10 мск понедельника вылет ожидается в 6.30 мск вторника) и обратный рейс N4-568D, который должен был вылететь в 21.45 (20.45 мск) понедельника из Саратова, отложен до 9.40 (8.40 мск) вторника. "Руслайн" отложила рейс РГ-479D "Внуково" — "Саратов" с 19.15 мск понедельника до 9.00 мск вторника, а обратный рейс РГ-480D — с 8.35 (7.35 мск) вторника до 12.15 (11.15 мск).

Помимо этого, рейс "Ютэйр" ЮТ-9609 из Саратова в Сургут с временем вылета в 18.30 (17.30 мск) понедельника задержан до 8.30 (7.30 мск) вторника.