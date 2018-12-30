МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. МВД подготовило поправки в правила регистрации автомобилей, по которым автовладельцы при постановке машины на учет смогут получить только тот код региона, где они сами зарегистрированы, говорится в проекте постановления на портале нормативных правовых актов.

"Основным предметом правового регулирования проекта постановления является утверждение правил государственной регистрации транспортных средств регистрационными подразделениями министерства внутренних дел Российской Федерации, устанавливающих единый на всей территории Российской Федерации порядок государственной регистрации транспортных средств", — говорится в пояснительной записке к документу.

Добавляется, что проект также устанавливает порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и применение правил при совершении регистрационных действий с транспортными средствами.

"Присвоение государственных регистрационных номеров на транспортные средства осуществляется исходя из места регистрации владельца транспортного средства", — добавляется в проекте.

В документе уточняется, что при этом зарегистрировать транспортное средство можно будет в любом подразделении госавтоинспекции, куда обратится владелец авто, вне зависимости от места его регистрации.

Согласно проекту, административные процедуры будут закреплены в соответствующем административном регламенте МВД РФ по предоставлению госуслуги по регистрации автомобилей и прицепов к ним, утверждение которого будет осуществлено после издания постановления правительства РФ, устанавливающего новую редакцию правил.

Отмечается, что указанные нормативные правовые акты могут вступить в силу с 4 августа 2019 года.