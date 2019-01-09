САМАРА, 9 янв /ПРАЙМ/. "АвтоВАЗ" 9 января приступит к работе после новогодних каникул, сообщил РИА Новости представитель пресс-центра компании.

"АвтоВАЗ" возобновляет работу с 9 января после новогодних каникул", — сообщил собеседник агентства.

Ранее руководитель официального профсоюза предприятия Сергей Зайцев сообщал РИА Новости, что 26 декабря "АвтоВАЗ" планово остановил работу всех трех линий конвейера — СКП (сборочно-кузовное производство), СКП Kalina и ПАП (производство автомобилей на платформе) B0. Часть сотрудников, не задействованных на основных производствах, работала до 29 декабря.

На СКП производятся автомобили Lada 4?4, на СКП Kalina — Lada Kalina, Lada Granta и автомобили бренда Datsun, на платформе B0 — Lada Xray, Lada Largus и Renault и Nissan.

В 2018 году "АвтоВАЗ" останавливал работу конвейера на время новогодних каникул до 9 января, а также с 29 апреля по 13 мая и с 23 июля по 12 августа на период корпоративного отпуска.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".