МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) заплатит в США штраф на сумму около 800 миллионов долларов для урегулирования претензий минюста страны в связи с так называемым "дизельным скандалом", следует из релиза компании.

В 2017 году минюст от имени агентства по охране окружающей среды США (EPA) обвинил автоконцерн Fiat Chrysler в установке на некоторых его дизельных автомобилях программного обеспечения, позволяющего обходить контроль за выбросами.

Штраф включает, в частности, выплаты в размере 311 миллионов долларов минюсту США и 280 миллионов долларов владельцам затронутых автомобилей. Таким образом, компенсация за каждый автомобиль составит около 2,8 тысячи долларов. Сумма также включает выплаты властям каждого из штатов, в которых проводится расследование.

При этом Fiat Chrysler в своем релизе подчеркнула, что по-прежнему отрицает все обвинения в преднамеренной установке программного обеспечения, искажающего данные о выбросах.

"Мы признаем, что эта ситуация создала некоторую неопределенность для наших клиентов, и мы считаем, что данный шаг сохранит их доверие к нашей компании", — приводятся в релизе слова главы американского подразделения Fiat Chrysler по безопасности транспортных средств и соблюдения нормативных требований Марка Черноби (Mark Chernoby).

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler.