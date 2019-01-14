МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Президент компании Nissan Хирото Саикава заявил, что альянс Renault — Nissan — Mitsubishi продолжит работу, несмотря на задержание бывшего руководителя японского автоконцерна Карлоса Гона, сообщает газета Echos.

"Мы продолжаем нашу совместную повседневную работу и готовим совместное будущее, это важно", — заявил Саикава, отвечая на вопрос о том, продолжит ли работу французско-японский альянс.

По его словам, никто в компании не намерен отказываться от этого союза, потому что именно благодаря ему компания может соперничать с "гигантами автомобильной индустрии".

"Мы работаем, проявляя взаимоуважение, и нет ни одной причины ставить его (союз) под сомнение", — отметил Саикава.

Президент Nissan заявил, что альянс является не просто необходимым, а крайне важным, потому что он значительно повышает эффективность компании.

Ранее в пятницу прокуратура Японии предъявила официальные обвинения Гону. Они оказались расширены по сравнению с изначальными. Кроме обвинений в неверном декларировании и сокрытии доходов Гону вменяют злоупотребление доверием по закону о компаниях (регулирует корпоративное управление) и использование служебного положения.

Прокуратура подозревает, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (16,5 миллиона долларов). Как утверждается, провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,6 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).

Nissan также сообщила, что еще до сегодняшних официальных обвинений прокуратуры компания подала заявление на уголовное расследование против своего бывшего руководителя. Жалоба была подана на основании "злоупотребления им значительным количеством средств компании".

Карлос Гон и его "правая рука" в концерне Грег Келли были арестованы 19 декабря по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.