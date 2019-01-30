МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Решить проблему с пробками в российских городах можно будет при помощи системы на базе искусственного интеллекта, которая позволит увеличить среднюю скорость передвижения автомобилей в час пик, заявили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Согласно задумке разработчиков, большинство автомобилей в городе должны быть оснащены технологиями связи V2X (сервисы, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой — ред.). Тогда все участники движения смогут обмениваться данными о местоположении друг друга, данными о работе светофоров, городском трафике. Эксперты считают, что это может произойти уже в следующем десятилетии.

Таким образом, система будет в режиме реального времени знать о количестве автомобилей на дорогах города и сможет перенаправлять потоки при выборе маршрутов. "Данные будут обезличены, но таким образом у искусственного интеллекта появится возможность избавить дороги от пробок без расширения городской инфраструктуры и строительства новых дорожных объектов", — пояснили в "Автонет".

"Системы могут разрабатывать НП "ГЛОНАСС", "Ростелеком", "Ростех"…. Что самое интересное, средняя скорость трафика увеличится в городе до 80-100 километров в час. Для сравнения: сейчас средняя скорость движения на Садовом кольце в Москве в утренний час пик составляет около 35 километров в час", — сказал собеседник агентства.

Стоимость такой услуги будет зависеть от загруженности дорог и спросе на тот или иной маршрут. "Технология взимания платы за отклонение от маршрута может быть внедрена при условии, что большинство автомобилей будет подключено к единой системе управления городским трафиком. Мы надеемся, что данная услуга все же будет бесплатной, однако механизмы взимания платы все же могут быть внедрены", — не исключают разработчики.