МЕХИКО, 5 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Российский внедорожник УАЗ "Хантер", который стал одним из главных "действующих лиц" снятого в Мексике рекламного ролика, был выбран из-за его брутальности, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Ульяновского автомобильного завода Сергей Травкин.

Ролик был снят для продвижения туристической привлекательности мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния. На видео "Хантер" ездит по мексиканским горам и пляжам с фантастически красивыми видами. Задание на съемку ролика выполнило небольшое местное агентство.

"Мы хотели обратиться к автомобилю, который бы выглядел по-настоящему интернационально. Нам была нужна брутальная машина, внедорожник с большими колесами и рамой, как у игрушечного автомобиля. Русский 4Х4 автомобиль подходил как перчатка", — процитировал Хулио Родригеса, гендиректора этого рекламного агентства, Травкин.

"Разные модели УАЗ иногда снимаются в рекламе международных брендов, обычно съемки происходят в России. Ролик для мексиканского агентства по туризму отлично показывает не только горы, море и просторы штата Южная Нижняя Калифорния, но и характер внедорожника", — отметил Травкин.

В сентябре 2018 года в Монтеррее на севере Мексики прошла официальная презентация российской автомобильной марки УАЗ, был открыт первый дистрибьюторский центр. В январе посол России в Мексике Виктор Коронелли сообщил РИА Новости, что в стране может появиться и второй пункт дистрибуции автомобилей УАЗ – в столице или штате Мехико.

Ульяновский автомобильный завод — производитель полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. Производственные мощности предприятия позволяют производить более 100 тысяч автомобилей в год. Завод входит в группу Sollers.