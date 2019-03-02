МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Продажи новых легковых автомобилей в январе 2019 года снизились в 40 субъектах РФ, в том числе существенный спад зафиксирован на крупнейших региональных авторынках – в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Эксперты аналитического агентства "Автостат" уже сообщали, что в январе 2019 года российский автомобильный рынок показал незначительный рост (+1%). При этом рыночное падение отмечено в 40 субъектах РФ", — говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, сильнее всего продажи машин упали на Чукотке – на 25%, в Ярославской и Ростовской областях — на 19%. В Москве и Санкт-Петербурге автомобильный рынок снизился на 13%. В Нижегородской и Саратовской областях спад составил 12%, в Татарстане — 11%.

В остальных регионах РФ продажи новых легковых машин выросли или не изменились в годовом выражении. В том числе в Красноярском крае продажи в январе подскочили на 62%, в Кемеровской области — на 43%, в Новосибирской — на 35%. В ХМАО авторынок вырос на 15%, в Тюменской области – на 13%, в Подмосковье – на 10%.

В Марий Эл, Ленинградской и Новгородской областях продажи остались на уровне января 2018 года.