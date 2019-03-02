МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" провела расследование ситуации с бортпроводником, якобы предложившим пассажиру есть йогурт пальцем, эта информация не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что на рейсе "Аэрофлота" из Екатеринбурга в Москву пассажирам раздали йогурты без ложек. По словам одного из пассажиров, которые приводит интернет-портал ura.ru, бортпроводник развел руками, улыбнулся и сказал: "Ну, все пальцами едят".

"Аэрофлот" провел служебное расследование, в результате которого, фактов некорректного общения бортпроводников с пассажирами не выявлено. Компания провела опрос пассажиров рейса SU1407, которые подтвердили – кабинный экипаж вел себя максимально корректно и доброжелательно", — сказал представитель.

Он добавил, что ни один из опрошенных пассажиров не сообщил о жалобах и претензиях к бортпроводникам.

"Таким образом, "Аэрофлот" официально опровергает ложную и непроверенную информацию", — сказал собеседник агентства.

"Также Аэрофлот рассматривает возможность подачи иска к ООО "Кейтеринг Кольцово" за то, что на рейс не были загружены одноразовые столовые приборы", — сообщил представитель.