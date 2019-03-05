МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Европейская премьера российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе Aurus состоится в рамках Женевского автосалона, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Международный автосалон пройдет в 89-й раз в Женеве с 5 по 17 марта.

"Принято решение о проведении в рамках автомобильной выставки в Женеве европейской премьеры новых российских автомобилей класса "люкс" Aurus, разработанных Государственным научным центром НАМИ на основе единой модульной платформы. С учетом спроса, который мы видим на автомобили сейчас, и уже оформленных предзаказов на два года вперед, можно ожидать, что премьера марки станет заметным событием Женевского автосалона", — передает пресс-служба слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, на автосалоне в Женеве будут представлены седан и лимузин Aurus. Автомобили Aurus впервые предстали перед широкой публикой на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая 2018 года, затем были представлены в рамках мировой премьеры на Московском международном автомобильном салоне 29 августа 2018 года. В январе 2019 года стало известно, что на лимузине Aurus ездит также премьер-министр Дмитрий Медведев, а в феврале автомобиль был впервые представлен за рубежом — на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться примерно от 10 миллионов рублей.

В России торговыми партнерами Aurus являются "Автомобильная группа "Авилон" и ООО "Панавто", прием предварительных заказов идет с 15 февраля 2019 года. Объемы продаж ограничены производственной мощностью НАМИ и составляют 150 автомобилей в год. Все предзаказы зарегистрированы в списке, клиентов будут индивидуально уведомлять о дате доставки машины, скидок не предполагается, говорил гендиректор Aurus Франц Герхард Хильгерт.