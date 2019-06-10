МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Компании Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) и Renault SA ищут способы оживить свернутый план слияния и получить одобрение автопроизводителя Nissan Motor Co Ltd, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к компаниям.

Ранее сообщалось, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция готова уменьшить свою долю в компании Renault для укрепления альянса с японским автопроизводителем Nissan.

По данным собеседников агентства, Nissan готов побудить Renault к значительному сокращению доли в японской компании, которая на данный момент составляет 43,4%, в обмен на поддержку слияния FCA с Renault. При этом отмечается, что пока остается неясным, смогут ли какие-либо усилия привести к восстановлению плана о слиянии.

Агентство со ссылкой на источники сообщает также, что после срыва сделки председатель FСA Джон Элканн и его французский коллега, глава Renault Жан-Доминик Сенар, вели переговоры о возрождении плана.

Ожидается, что один из главных советников Элканна по вопросу о слиянии Renault Тоби Майерсон (Toby Myerson) проведет предварительные обсуждения с топ-менеджерами в штаб-квартире Nissan в Иокогаме в понедельник. Нынешний гендиректор Nissan Хирото Сайкава, вероятно, также примет участие.

В конце мая Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50. Renault, в свою очередь, сообщал, что совет директоров французской автомобильной группы изучит предложение автоконцерна Fiat Chrysler о возможном слиянии компаний на паритетных началах, однако после FCA отозвал свое предложение о слиянии с Renault из-за отсутствия во Франции подходящих "политических условий" для проведения подобной сделки.

Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона. Компания основана в 1898 году, в 2018 году продала около 3,9 миллиона автомобилей в 134 странах. Штат компании превышает 180 тысяч человек.