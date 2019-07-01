МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина пока не комментирует решение суда о взыскании с нее около 4 миллионов рублей дивидендов авиакомпании "Трансаэро", выплаченных в 2014 году, так как не располагает полным текстом решения суда, следует из комментария МАК.

"В настоящее время Татьяна Григорьевна Анодина не располагает полным текстом решения апелляционного суда по выплате дивидендов компанией "Трансаэро" (произведена в 2014 году). В связи с этим комментариев по существу решения не дает", — говорится в сообщении.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга по заявлению конкурсного управляющего Алексея Белокопыта в рамках дела о банкротстве авиакомпании признал недействительными выплаты в июле 2014 года дивидендов Ольге и Александру Плешаковым, их дочерям Наталье и Татьяне Плешаковым, а также Татьяне Анодиной, матери Плешакова, главе МАК. Из опубликованной 1 июля резолютивной части постановления суда, что с Анодиной взыскивается 3,835 миллиона рублей в пользу авиакомпании.

При этом апелляционная инстанция отменила определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который в апреле отклонил заявление Белокопыта о незаконности выплат. Кроме того, Белокопыт требовал взыскать с ответчиков проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере около 21,6 миллиона рублей. Но в этой части апелляционный суд требования также отклонил.

По мнению конкурсного управляющего, у "Трансаэро", осенью 2015 года прекратившей полеты, отсутствовали основания для распределения прибыли и выплаты дивидендов, сделки по перечислению дивидендов были совершены с целью причинения вреда кредиторам и при злоупотреблении правом ответчиками, которые занимали в компании руководящие должности и не могли не знать о ее кризисном состоянии.

Арбитраж в Петербурге сейчас рассматривает иск ВТБ о взыскании с бывших контролирующих лиц "Трансаэро" — четы Плешаковых и Анодиной — 249,2 миллиарда рублей в качестве привлечения их к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. В сентябре 2017 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал "Трансаэро" банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту. Сертификат эксплуатанта был отозван в октябре 2015 года.