НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл /ПРАЙМ/. Нижегородское предприятие "Автокомпонент" возобновило поставки комплектующих для "АвтоВАЗа", уже начаты отгрузки, заявили РИА Новости в пресс-службе "Автокомпонента".

"АвтоВАЗ" во вторник сообщил, что с 3 июля вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске, объяснив простой нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент".

В четверг вечером "АвтоВАЗ" сообщил, что 5 июля возобновит производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске после приостановки. Отмечалось, что поставки комплектующих "возобновляются без дополнительных условий"

"Поставки возобновлены, отгрузки начаты уже. В полном объеме будут выполняться все поставки. Сегодня были переговоры на уровне руководства компаний – нашей и "АвтоВАЗа". Были достигнуты определенные договоренности", — заявили в пресс-службе компании "Автокомпонент", отказавшись уточнить подробности встречи и условия договоренностей.