МЕХИКО, 13 июл /ПРАЙМ/. Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил в пятницу, что его страна заключила соглашение о сотрудничестве с одним из автопроизводителей России.

"В России мы заключили альянс с одним крупным российским предприятием. У нас есть один из самых больших индустриальных парков в автомобилестроении в Латинской Америке. Мощности, имеющиеся в Венесуэле, вызывают большой интерес", — заявил Эль-Аиссами в эфире государственного телевидения, который недавно вернулся из поездки в Россию. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь.

По словам вице-президента, в России партнеры заявили, что Венесуэла сейчас является одной из стран с самыми большими возможностями для инвестиций в экономический рост во всех секторах, а автопром является привлекательным для международного рынка.

"Также у нас пройдут встречи в Китае по созданию бизнес-альянса с двумя важными предприятиями автомобилестроения. Мы подписываем важное соглашение с крупными автопредприятиями Китая", — отметил Эль-Аиссами.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что сотрудничество с Россией дает возможность стране двигаться вперед. "Мы будем с Россией продвигаться вперед, Россия – великая страна, мощное государство в политике, военном отношении, экономике, она будет и дальше расти, это страна большой стабильности и богатства", — подчеркнул глава государства.

Он попросил Эль-Аиссами, имеющего арабские корни, часть своего выступления произнести по-арабски. "Чтобы в Вашингтоне услышали, что он говорит по-арабски", – уточнил Мадуро. Когда вице-президент перешел с испанского на второй родной язык, в зале раздался громкий одобрительный свист.