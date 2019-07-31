МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Россияне выбирают себе автомобили седан или универсал, хотя хотели бы ездить на внедорожниках или кроссоверах, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Эксперты "Авито" провели опрос более 2 тысяч пользователей сервиса по электронной почте в конце июня-начале июля. "Согласно результатам опроса, у 75% россиян есть автомобиль. Среди мужчин эта доля составляет 80%, а среди женщин чуть меньше — 61%. Еще 22% респондентов планируют приобрести автомобиль в ближайшее время", — сообщили в компании. В свою очередь 16% опрошенных не могут позволить себе покупку транспорта из-за недостатка средств.

Самыми популярными типами кузова являются седан и универсал, 49% респондентов обладают автомобилями такого типа. На втором месте по популярности — внедорожник и кроссовер (24%), хетчбэками владеют 20% опрошенных. Каждый пятый респондент владеет отечественным автомобилем.

Кроме того, эксперты "Авито" выяснили, на каких автомобилях хотели бы ездить россияне.

"Большинство мужчин (24%) готовы потратить на автомобиль мечты более 3 миллионов рублей, в то время как столько же женщин-водителей ограничивают себя в бюджете до 500 тысяч рублей. Однако в выборе типа кузова взгляды респондентов сходятся: внедорожник и кроссовер занимают первое место (45%), на втором месте остаются практичные седан и универсал (32%), на третьем — с большим отрывом — хэтчбек (11%)", — отметили в "Авито".

По мнению респондентов, мощность двигателя идеального автомобиля должна составлять 100-200 лошадиных сил — так считают 44% мужчин и 46% женщин. Сервис также отмечает: российские водители выбирают переднеприводный (66%) автомобиль с механической коробкой передач (56%), однако хотели бы ездить на внедорожнике 4х4 (60%) с коробкой-автоматом (65%).

"Интересно, что 57% опрошенных мечтают прокатиться за рулем автомобиля Aston Martin легендарного агента 007 — Джеймса Бонда. Еще 22% водителей хотят быть как Доминик Торетто из фильма "Форсаж" и ездить на скоростном Dodge Charger 1970 года выпуска", — добавили в "Авито". В свою очередь 6% респондентов видят себя за рулем DeLorean из фильма "Назад в будущее".