ВЛАДИВОСТОК, 9 авг — ПРАЙМ. Завод "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке выпустил первую партию двигателей SkyActiv-G, сообщает администрация Приморья.

По данным властей, за первый квартал на заводе выпущено 7365 автомобилей стоимостью 10,6 миллиарда рублей.

"Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму 1 миллион рублей. Это бензиновые четырехцилиндровые двигатели, соответствующие экологическому стандарту "Евро-5", — говорится в сообщении.

Объем инвестиций в новые мощности завода составил 2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что все произведенные на заводе во Владивостоке двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия Mazda.