ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Власти Якутии и японские компании подписали на Восточном экономическом форуме соглашения о намерениях по проекту реконструкции аэропорта Якутска, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава республики Айсен Николаев.

"Подписан ряд соглашений с нашими иностранными партнёрами, в первую очередь японскими компаниями. Некоторые из них — о возможности их участия в проектах, например, по переработке мусора, по реконструкции международного аэропорта Якутск. Но есть и уже юридически обязывающие соглашения. Например, соглашение по финансированию строительства третьей очереди круглогодичной теплицы в районе Якутска", — сказал Николаев.

По его словам, первые два этапа были реализованы в том числе с участием японских компаний.

Также Николаев отметил, что на ВЭФ Якутия подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив по реализации их проектов в республике, например проект " Сто лидеров городского развития".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.