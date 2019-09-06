ВОРОНЕЖ, 6 сен /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Руслайн", выполняющий рейс из Воронежа в Петербург, задерживается на час в связи с поздним прибытием самолета "по технической причине", сообщил РИА Новости представитель контакт-центра компании.

Согласно расписания, время вылета из Воронежа — 7.15 мск. По данным онлайн-табло, вылет задерживается до 8.15 мск.

"Рейс задерживается на один час в связи с поздним прибытием самолета в Воронеж по технической причине", — сказал собеседник агентства.

Также задержан рейс "Руслайна" из Воронежа во "Внуково". Здесь задержка составляет полчаса.

Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании "Руслайн", выполнявшие утренний рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.

В среду самолет вернулся в Воронеж из-за неисправности шасси. В четверг, по данным авиакомпании, это произошло "в связи с предположением о некорректной работе резервного источника электропитания".