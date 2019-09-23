МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Опрошенные РИА Новости управляющие дилерских центров в РФ рекомендуют в случае желания приобрести автомобиль не откладывать покупку на следующий год, поскольку цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.

По итогам января-августа продажи новых легковых и легких коммерческих машин в РФ снизились на 2,3%, до 1,114 миллиона штук, свидетельствуют данные АЕБ. При этом слабо отрицательная динамика в пределах 2,5% преследовала рынок на протяжении всего года, лишь в январе продажи выросли на 0,6%. Вместе с тем власти в процессе обновления некоторых аспектов промполитики планируют повысить утильсбор — в некоторых случаях рост превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%, что обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля, говорил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Примерно такая же динамика ждёт авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте. С 1 сентября снижена импортная пошлина с 30% до 15%, а с 1 января вводится повышенный утильсбор", — поясняет эксперт.

"Соответственно, автопроизводители постараются сейчас импортировать больше машин для улучшенной экономики в начале года. Но на общем объёме продаж это отразится незначительно, так как окно возможностей короткое, и произвести много авто не успеют. Целесообразно покупать машину в конце года, так как рост цен из-за роста утилизационного сбора в следующем году будет. Мы не ждём наплыва покупателей к концу года, на рынке все сезонно типично, никакого особого ажиотажа не предвидится", — добавляет он.

"Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — соглашается замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев. "За последние годы понятия сезонных предложений постепенно размываются, так как и производители и дилеры на протяжении всего года поддерживают интерес к своим автомобилям и услугам различными акциями и специальными условиями покупки. Что касается корпоративного сегмента, конец года — наиболее активный период покупок у компаний, поэтому в этом сегменте мы ожидаем положительную динамику", — добавляет он.

По словам вице-президента ассоциации дилеров РоАД, владельца петербургского холдинга "Прагматика" Владислава Рыдаева, рынок находится в боковом тренде, но сентябрь — традиционно сильный месяц с точки зрения продаж, ожидается рост вплоть до 10% в сравнении с августом. "До конца года прогноз РоАД —5%, думаю, сбудется. Многие производители корректируют планы производства, и это хорошо, так как не будет эффекта нарастания складов. Большого ажиотажа мы не видим. Фестиваля снижения цен также ждать не стоит", — заключает он.