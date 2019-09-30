МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Водители по всей стране с 1 октября смогут получить максимальную выплату по ОСАГО — 400 тысяч рублей, оформив ДТП по европротоколу, без вызова сотрудников ГИБДД.

Ранее на такие выплаты при оформлении европротокола могли рассчитывать только в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. В остальных регионах выплаты по европротоколу ограничивались суммой 100 тысяч рублей, и при ущербе свыше этого приходилось вызывать полицию.

Сама система оформления аварии по европротоколу в России уже не нова. Если водитель приобретает полис через страхового агента, то тот выдает ему предназначенный для извещения бланк. Его же легко скачать в интернете, а разъяснения по его заполнению есть на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Чтобы оформить ДТП по европротоколу, как и прежде, необходимо выполнение нескольких условий: в аварию попало только два авто, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО, нет пострадавших, не был нанесен вред никакому другому имуществу.

Как отметил в разговоре с РИА Новости заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов, у водителей при оформлении ДТП есть три сценария действий. Первый — они согласны по всем обстоятельствам, но не хотят фиксировать их на фото. Второй — относительно новый, когда есть разногласия, но все обстоятельства сняты на фото. В обоих случаях лимит выплаты составит 100 тысяч рублей.

В третьем варианте можно получить 400 тысяч рублей, но необходимо как согласие обоих участников ДТП, так и фотофиксация. Фото отправляются в электронную систему РСА — АИС ОСАГО, оттуда же информацию берет страховщик. "В этой ситуации не отвертишься от выплаты 400 тысяч рублей. Теперь это касается всех жителей Российской Федерации по всем ДТП, созданным на нашей территории", — сказал Маклецов.

Он напомнил, что для фотофиксации нужно отдельное программное обеспечение, проще говоря — приложение РСА "ДТП.Европротокол". При этом Маклецов поделился, что возможностью зафиксировать обстоятельства ДТП через приложение пока пользуется не так много водителей. Намного более высокий спрос у другой его функции — проверки полиса ОСАГО на подлинность. Россияне проверяют и страховых агентов, продающих "автогражданку", и своих "товарищей по несчастью", угодивших с ними в ДТП.

Тем не менее, Маклецов выразил уверенность, что со временем автомобилисты привыкнут к такой форме. В любом случае РСА готов к повышению объемов пользования, ресурс для этого имеется, заверил собеседник агентства.