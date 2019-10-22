НОВОСИБИРСК, 22 окт /ПРАЙМ/. Авиакомпанию "Глобус" (входит в группу S7) оштрафовали на 50 тысяч рублей за задержку на 44 часа вылета самолета из Черногории в Москву, сообщает во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"ООО "Глобус" привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства о лицензировании", — говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения административного дела явился инцидент, произошедший в августе 2019 года, когда пассажиры рейса Тиват (Черногория) – Москва ожидали вылета 44 часа 15 минут из-за несвоевременного предоставления авиакомпанией резервного самолета.

"По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении… ООО "Глобус" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — сообщили в прокуратуре.